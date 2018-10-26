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Sinead O'Connor Kelime-i Şehadet getirdi

Dünyaca ünlü sanatçı Sinead O'Connor, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Haber Merkezi | 26.10.2018 - 09:01..
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51 yaşındaki İrlandalı sanatçı Müslüman olduktan sonra ezan da okudu. O'Connor'ın Kelime-i Şehadet getirdiği anların görüntüleri yayınlandı.

O'Connor Kelime-i Şehadet getirip müslüman oldu VİDEO

"GURUR DUYUYORUM"

Hristiyanlığı bırakarak İslam'a geçtiğini duyuran Sinead O'Connor, Şüheda Davitt ismini aldı.

"Her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç" diyen O'Connor, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullandı.

Sinead O'Connor Müslüman oldu ezan okudu ViDEO

Sinead O'Connor Kelime-i Şehadet getirdi

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