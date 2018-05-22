Sineği yakmak isterken evini yaktı

Almanya'da yaşayan Rıza (73) ve Zarife Peker (70) çifti, kışın kullanmadıkları Erzurum'daki evlerinin ikinci katında böcek temizliği yaparken canlarından oluyorlardı. Piknik tüpüne bağlı pürmüz ile sinek ve böcekleri yakmak isteyen Zarife Peker perdeyi tutuşturunca evde yangın çıktı.

PÜRMÜZ İLE PERDEYİ TUTUŞTURDU

Peker çifti, Erzincan merkezine bağlı Pınarönü köyündeki iki katlı evlerinde temizlik yapıyorlardı. Zarife Peker, bu sırada genellikle metalleri lehimlemede kullanılan, güçlü alev çıkaran, benzin veya gazla çalışan bir araç olan ve piknik tüpüne bağlı pürmüz ile sinek ve böcekleri yakarak öldürmek istedi. Pürmüzün alevi, perdeleri tutuşturmasıyla evi alevler sardı.

VÜCUTLARINDA HAFİF YANIKLAR OLUŞTU

Peker çifti, kısa sürede büyüyen yangını söndürmeye çalıştı. Ancak yangını söndüremeyen, vücudunun çeşitli yerlerinde hafif yanıklar oluşan ve dumandan etkilendikleri için evden çıkmak zorunda kalan çift, komşularından yardım istedi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Çiftin komşuları da olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye çağırdı. Gelen sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çift, buradaki tedavileri sonrası taburcu edildi.

SİNEK TEMİZLERKEN CANLARINDAN OLUYORLARDI

Evdeki yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evin ikinci katında büyük hasar oluştu.Taburcu olunca yeniden evlerine dönen çiftten Rıza Peker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir kullanılmayan köydeki evi sinek ve böceklerden temizlemek ve memleket hasreti gidermek için için eşiyle köye geldiklerini söyledi.

''PERDELER BİRDEN ALEV ALDI...''

Rıza Peker, evlerinde sinek ve örümcek olması nedeniyle temizlik yaptıklarını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Eşim evde kenarda köşede bulunan sinek ve haşereleri temizlemek için pürmüzle onlara ateş tutu, birden perdeler alev aldı. Bunun üzerine yangın aniden büyüdü. Müdahale etmeye çalıştım ancak alevler daha da büyüyünce kendimizi dışarı zor attık. Elimde ve yüzümün bir bölümünde ufak çapta yanıklar oluştu."

Zarife Peker ise üzgün olduğunu ifade ederek, "Nasıl olduğunun farkına bile varamadım. Pürmüzle köşelerde temizlik yaparken aniden perdeler alev aldı. Ondan sonra kendimizi dışarı attık." dedi.