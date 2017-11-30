Sinemaya 'Arka Pencere'den bakacağız

Türkiye’de sinema alanında dergi eksikliğini gidermeyi hedefleyen “Arka Pencere Mecmua”, yıl bitmeden okuruyla buluşuyor. Aralık sayısını “Star Wars: The Last Jedi” den yola çıkarak “Rey ve Luke Skywalker” karakterlerinin olduğu iki farklı kapakla 1 Aralık’ta çıkarıyor.

Güçlerini 2009’dan beri bağımsızlıklarından aldıklarını belirten yayın ekibi, bir medya grubuna bağlı olmayan dergiyi “Bağımsız Sinema Sevdalıları” olarak yayımlıyor.

“Nefesimiz kesilene kadar sinema”

Murat Özer, Bilgehan Aras, Okan Arpaç ve Burçin Yalçın’ın yayın ekibini oluşturan dergi, ilk sayısı için bir açılış yazısı hazırladı.

Yazıya “İnanırsak olur mu demiştik kendimize? Oluyormuş. 30 Ekim 2009’dan beri online yayımlanan Arka Pencere’nin 380’inci ve son sayısının girişinde, haftalık dergimizin aylık ve ‘basılı’ hale dönüşeceğini ve her şey yolunda giderse Aralık 2017’de elinizde olacağını söylemiştik” cümlesiyle giriş yapan ekip, yazıyı “Siz okudukça biz nefes alacağız ve nefesimiz kesilene kadar sinema demeye devam edeceğiz” diye noktaladı.