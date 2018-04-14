Sinemaya büyük destek

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, 2018-2 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararları'na yer verildi.

Buna göre, 376 projenin değerlendirildiği kurul toplantısında, ilk filmini gerçekleştirecek 12 yönetmen projesine 7 milyon 400 bin, 26 uzun uzun metrajlı kurgu film yapım projesine 22 milyon 850 bin, 2 yapım sonrası projesine ise 850 bin lira destek verildi.

Böylelikle toplam 40 projeye sağlanan toplam destek, 31 milyon 100 bin lira oldu.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Açıklamada, sinema desteklerinin meslek birliklerince belirlenen isimler ile alanda isim yapmış uzmanlardan ve akademisyenlerden oluşan 14 kişilik destekleme kurulu tarafından ele alındığı ifade edildi.

Bakanlığın Türkiye'deki tek sinema fonu olarak 2005'ten bu yana sinema sektörüne sağladığı desteklerin seyirci ve hasılat rekorlarının kırılmasında ve sektörün bir endüstriye dönüşmesinde önemli rol oyuyor.

Açıklamada, genç ve umut vadeden yönetmenlerin ilk sinema filmlerini yapabilmelerine olanak sağlanırken deneyimli sinemacıların yeni projelerine de destek verildiği, ayrıca çocukların yerli animasyon filmleriyle buluşmalarının sağlandığı aktarıldı.

SİNEMA KANUNU TBMM'YE SUNULACAK

Türk sinemasındaki gelişimin sürdürülebilir hale getirilebilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanan yeni Sinema Kanunu'nun da çok yakında TBMM'nin gündemine geleceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Kanun ile destek mekanizmaları çeşitlendirilirken Türkiye'de film çekecek yabancı yapımcılar harcadıkları tutarın yüzde 30'u kadarını geri alabilecek. Ayrıca, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sağlayacak ve yurt dışında yayınlanacak dizi filmler ile farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirecek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlayacak ortak yapımlar da desteklenecek."