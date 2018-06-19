Sinema ve tiyatro liseleri kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek ve spor liselerinin ardından güzel sanatlarda da tematik lise uygulamasına geçiyor. Sanata ilgi duyan, yetenekli öğrenciler sinema, tiyatro, halk müziği gibi temalardan birinde açılan liseleri tercih edebilecek.

UZMAN KİŞİLERDEN EĞİTİM

Öğrenciler, akademik derslerin yanında sinema ve tiyatro gibi belirli alanlarda branş eğitimi alacak. Akademik dersleri MEB öğretmenleri, meslek derslerini ise sektörün önerdiği oyuncu, yönetmen, yapımcı gibi uzman kişiler verecek. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, detayları Hürriyet’e verdiği mülakatta anlattı.

SEKTÖRLE KURGULANACAK

Müsteşar Yusuf Tekin, "Tematik lise uygulamasıyla mevcut okul türlerini belli bir tema etrafında odaklandırıyoruz. Örneğin, mesleki ve teknik Anadolu lisesini her bölümün olduğu rastgele bir okul olmaktansa, bir tema etrafında kuruyoruz. Belli temaya yoğunlaşacaklarından bazı konularda ayrıcalıklarının olması gerektiğini düşündük.

Sektörün temsilcileriyle bu okulları beraber kurgulayalım istedik. Anadolu liselerinde standart olan akademik derslerin programlarını biz yaptık. Mesleki yani branşla ilgili dersleri ise sektörün ihtiyaçlarına göre onlarla beraber hazırladık. Akademik dersleri biz veriyoruz. Alanla ilgili olanlara kendini ispatlamış, sektörden kişiler giriyor.

Devlet memuru, öğretmen olma şartı yok. Sektör temsilcisi, bu kişilerin CV’lerini bizimle paylaşıyor. Öğretmenliğe uygunsa ders veriyor. Bu okullar, belli temada yetenek testi yaparak öğrenci alacak. Buna meslek liseleriyle başladık, spor liselerinde de yaptık. İlgili federasyonlarla protokoller imzaladık. Futbol, basketbol, voleybol liseleri kurduk." dedi.

"TEKLİFLERE AÇIĞIZ"

Yusuf Tekin, "Şimdi sanatla ilgili kısma geldik. Beraber çalışacak paydaşlar arıyoruz. Görüştüğümüz kişiler var. Türkiye’de herkesin uzlaştığı, sanat konusunda kendini ispatlamış kişilerle konuşup protokoller imzalayıp güzel sanatlar liselerinde de tematik başlık oluşturma çabasındayız. Bu anlamda aklımıza gelenler sinema, tiyatro, halk müziği, halk kültürü gibi konular. Bu konularda güzel sanatlar liselerimizi tematik hale getireceğiz. Adı, güzel sanatlar lisesi olacak. Sinema, tiyatro temalı şeklinde belirtilecek. Bize bu konuda katkı sağlayacak kişilerin tekliflerine açığız. Sanatla ilgili çocuklarımızın küçük yaştan itibaren yeteneklerini keşfedip altyapı eğitimlerini sağlıklı şekilde almalarını ve ülkemizin sanat birikimlerine katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. 18-20 yaşında bir çocuğun sanat alanında yetenekli olduğunu test edip yatırım yapmaktansa 5’inci, 6’ncı sınıftan itibaren tarama testleriyle bunları yapalım. Çocuklar, lise eğitimlerini alsınlar ve hangi alanda yeteneklilerse onda hem ortaöğretimlerini hem sanat eğitimlerini beraber yürütsünler istiyoruz." şeklinde konuştu.

"62 OKUL OLMAZ"

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, "İstanbul’da 62 mesleki ve teknik Anadolu lisesinin, Anadolu lisesine dönüştürüleceği iddialarıyla ilgili Tekin, şunları söyledi: “Speküle ediliyor. Kapasite kullanımı yüzde 50’nin altındaki okulları birleştiriyoruz. Aynı mahallede iki meslek, iki Anadolu lisesi var ve kapasiteleri yüzde 50’nin altındaysa, kapatmıyoruz ama birleştiriyoruz. İstanbul’da sayının 62 olması mümkün değil." dedi.

TEMATİK LİSELER

10 ilde 10 tematik spor lisesi var. Temalar şöyle, futbol, voleybol, basketbol, bisiklet, badminton, yüzme, atletizm, güreş-boks, karate-tekwondo-judo-jimnastik, yelken-kano-kürek, buz pateni-kayak-curling, buz hokeyi-sürat pateni.

12 ildeki 20 tematik meslek lisesinin temaları, motorlu araçlar teknolojisi, kimya teknolojisi, uçak bakımı, mobilya ve iç mekan tasarımı, elektrik-elektronik teknolojisi, denizcilik, biyomedikal cihaz teknolojileri, plastik teknolojisi, kuyumculuk, metal teknolojisi, seramik ve cam, tekstil.