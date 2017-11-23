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Singapur'da 5 yıl içinde sürücüsüz otobüsler yola çıkacak

Singapur, sürücüsüz otobüslerin 2022'de ülkede tarifeli seferlere başlamasını planlıyor.

23.11.2017 - 09:36
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Nüfusun da az olduğu bu bölgelerde yaşayanlar sürücüsüz otobüsler ile yakındaki diğer otobüs ve tren istasyonlarına taşınacak. Singapur hükümeti, gençler yeni teknolojilere ve ulaşım yöntemlerine daha açık olduğundan, uygulama için ilk olarak gençlerin yoğun olduğu bölgeleri seçti.

Singapur'da 5 yıl içinde sürücüsüz otobüsler yola çıkacak

Yolcuların gelecekte cep telefonlarından sürücüsüz otobüs çağırabilmeleri de gündemde. Singapur Ulaştırma Bakanı Khaw Boon Wan uygulamanın önce Khaw, Punggol, Tengah-Jurong bölgelerinde ve trafiğin daha az yoğun olduğu saatlerde deneneceğini söyledi.

TRAFİK SORUNU DAHA AZ

Singapur, Doğu Asya'nın bölgeleri ile kıyaslandığında trafik sorununun daha az olduğu bir ülke. Bunda ülkede otoyolların fazlalığı ve toplu taşıma sisteminin gelişmiş olmasının rolü büyük. Singapur, sürücüsüz araç teknolojisinde dünyada öncü rol oynamak istiyor.

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