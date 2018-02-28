Singapur'daki enteresan yasaklar

Dünyada yaşanabilir ülkeler listesinin üst sıralarında yer alan Singapur, 'yasaklar ülkesi' olarak da biliniyor. Bunun sebebi ise ülkenin çok sert kuralları olması.

Singapur, her ne kadar 'yasaklar ülkesi' olarak anılsa da yabancı turistlerin vazgeçilmezi konumunda.

Yolunuz olur da Singapur'a düşerse bu kuralları unutmayın.

1000 DOLARIN VARSA SAKIZ ÇİĞNEYEBİLİRSİN

Evet, Singapur'da sakız çiğnemek yasak. Sakızı yere atmak yasaktır diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, bu ülkede sakız çiğnemek kesinlikle yasak. Bunun nedeni de temizlik konusunda çok titiz olmaları. Singapur yönetimi, yere atılan sakızlarla başa çıkamayınca, sakız çiğnemeyi tamamiyle yasaklamış. Sakız çiğnemenin ve satmanın cezası tam 1000 dolar.

YERLERE ÇÖP ATMAK YASAK

Dünya genelinde genel olarak yerlere çöp atmak hoş karşılanmaz ama Singapur'da olay biraz daha farklı işliyor. Yere çöp atanlara çok sert cezalar uygulanıyor. Ceza ücretini (1000 dolar) ödeyip kurtulamıyorsun, üstüne bir de belirli aralıklarla kamu görevinde bulunulma mecburiyeti var.

ARABA ALMAK ÖYLE KOLAY DEĞİL

Singapur'daki en büyük problemlerden biri de araba almak. Ülke nüfusu kalabalık olduğundan dolayı araba alma işlemlerini de bir hayli zorlaştırmışlar.

Araba almaya karar verdiniz ve aldınız, asıl sıkıntı bundan sonra başlıyor. Alacağınız araba ücreti dışında 90 bin dolar dosya masrafı ödeme mecburiyetindesiniz. Ve kendinize ait park yeri bildirmek zorundasınız. Bütün bu işlemleri de hallettiniz farz edelim ama bitmedi. Bu sefer de düzenli olarak aracı temiz tutup tutmadığınız kontrol ediliyor, istenilen bakımlar yerine getirilmediyse ağır cezalar sizi bekliyor demektir.

DÖRT KİŞİ YAN YANA GELDİYSE YANDI

'Yasaklar ülkesi'nde 3 kişiden fazla insanın akşam 10'dan sonra kamusal bir mekanda yan yana gelmesi yasa dışı. Tuhaf ama Singapur'da böyle bir yasak var. Bunun sebebi ise yasa dışı olayları engellemek. Üç kişiden fazla insanın yan yana gelmesiyle ülke istikrarını bozabileceği düşünüldüğünden dolayı yasaklanmış durumda.

KUŞLARA YEM ATARKEN CEZA YİYEBİLİRSİNİZ

Diğer maddelerde de gördüğümüz gibi temizlik artık Singapur'da farklı bir boyut kazanmış. Kuşlara yem atmak yasak. Neden mi? Çünkü attığınız yemleri olur da kuşlar yemezse çevre kirliğine neden olur ve çevreyi kirlettiğiniz için 1000 dolarlık bir cezaya çarptırılabilirsiniz.

KEDİNİN REZİDANSTA NE İŞİ VAR

Rezidans tarzı bir evde oturuyorsanız kesinlikle kedi besleyemezsiniz. Çünkü ülke yöneticileri kedilerin rezidans ya da benzeri evlerde özgürce yaşayamadıklarını düşünüyor.

TOPLU TAŞIMADA 'DURİAN' YASAĞI

Singapur'a özgü durian adlı meyve toplu taşımada yasak. Bu meyvenin için oldukça tatlı ve lezzetli ama dışı çok kötü koktuğundan dolayı kapalı alanlarda bulundurulmasına yasak getirilmiş durumda.