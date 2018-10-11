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Sınıf rehberlik etkinlikleriyle şiddet önlenecek

Milli Eğiitm Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğrencileri şiddet olaylarına karşı korumak, gelişimlerini desteklemek için hazırlanan sınıf rehberlik etkinliklerinin şiddete karşı önleyici olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 11.10.2018 - 09:15..
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in okullarda yaşanan şiddet olayları ve bu olayların önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin soru önergesini yanıtladı.

ANAOKULU

Öğrencilere bir olay ya da duruma ilişkin duygularını açıklamalarını, her bireyin özel alanı olduğu bilgisini, zorbalıkla karşılaştığında yapılması gerekenleri, hak ve sorumluluklarının neler olduğunu, kendisini üzen durumları başkasıyla paylaşmanın önemini kazandırmaya yöneliktir.

Sınıf rehberlik etkinlikleriyle şiddet önlenecek

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk

İLKOKUL

Öğrencilerin kendi olumlu özelliklerini fark etmeleri ve ifade edebilmeleri, kendilerini tehlike oluşturacak durumlardan korumaları, zorbalıkla karşılaştıklarında kimden yardım alabileceklerini bilmeleri, okula ilişkin duygularındaki değişimi sorgulayabilmeleri, yapmaktan hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları faaliyetleri ifade edebilmeleri ve dış ortamdan kendilerine gelebilecek zararları önleyebilmeleri hedeflenmektedir.

ORTAOKUL

Öğrencilerin bedensel değişimlerini fark etmeleri, gerektiğinde reddetme davranışı göstermeleri, kişisel-sosyal ve eğitsel sorunlarla karşılaştığında nereden ve nasıl yardım alabilecekleri ve akran baskısıyla nasıl baş edilebileceklerini bilmeleri, başkalarıyla girdikleri iletişimi değerlendirebilmeleri ile kitle iletişim araçlarından uygun biçimde yararlanabilmenin önemine ilişkin bilgi ve becerileri kazanabilmelerini amaçlamaktadır.

Sınıf rehberlik etkinlikleriyle şiddet önlenecek

LİSE

Öğrencilerin kurdukları ilişkileri analiz etme ve akran baskısıyla baş edebilme becerileri, kendilerini zararlı alışkanlıklardan korumaları, eğitsel-kişisel-sosyal sorunlarla karşılaştıklarında yardım alabilecekleri birimlere başvurabilmeleri, toplumu ve dünyayı ilgilendiren ortak sağlık sorunlarından haberdar olmaları ve tedbirler konusunda donanım sahibi olmaları, kişisel değerlerine, inançlarına ve tutumlarına uygun olmayan isteklere iletişim becerilerini kullanarak karşı koymaları amaçlanmaktadır.”

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