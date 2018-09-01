Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polisler, Türkiye'ye yaya giriş yapmak isteyen Gürcistan uyruklu G.P.'nin davranışlarından ve yanındaki büyük valizden şüphelendi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Şüpheliyi yolcu salonuna alan polis, valizi açınca kadınla karşılaştı. Polis, kısa süren şaşkınlığın ardından G.P. ile isminin F.T. olduğu belirlenen kadını gözaltına aldı.
5 YIL GİRİŞ YASAĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Yapılan kontrollerde F.T.'nin 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı olduğu tespit edildi.
Valizin içinde Türkiye'ye girmeye çalışan kadın yakalandı VİDEO