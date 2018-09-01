1 Kuzey Irak'taki 6 teröristin vurulma anı TSK, Kuzey Irak'ın Zap bölgesine düzenlenen hava harekatının görüntülerini paylaştı.

2 Valizin içinde Türkiye'ye girmeye çalışan kadın yakalandı Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu G.P.'nin valizinden 27 yaşındaki F.T. adlı kadın çıktı.

3 Örtülü zam yapan firmalara idari işlem Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerde bazı ürünlerde normalin üstünde fiyat artışları tespit edildi. Gramı düşürerek mevzuata aykırı zam yapan firmalarla ilgili idari işlem başlatıldı.

4 Yeni askerlik sistemi: Bedel ve 2 ay askerlik Yeni askerlik sisteminde hem para ödemeli kısa askerlik hem de eskisi gibi uzun askerlik alternatifli olarak yer alacak.

5 Devamsızlık yapmayan öğrenci ödüllendirilecek Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek.

6 Makaralı Yay Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonu Türkiye Makaralı Yay Kadın Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 227-227 biten karşılaşmada beraberlik atışlarıyla yenerek altın madalya kazandı.