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Valizin içinde Türkiye'ye girmeye çalışan kadın yakalandı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'ye geçmek isteyen Gürcistan uyruklu G.P.'nin valizinden 27 yaşındaki F.T. adlı kadın çıktı.

DHA | 01.09.2018 - 13:43..
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​Sarp Sınır Kapısı'nda görevli polisler, Türkiye'ye yaya giriş yapmak isteyen Gürcistan uyruklu G.P.'nin davranışlarından ve yanındaki büyük valizden şüphelendi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüpheliyi yolcu salonuna alan polis, valizi açınca kadınla karşılaştı. Polis, kısa süren şaşkınlığın ardından G.P. ile isminin F.T. olduğu belirlenen kadını gözaltına aldı.

Valizin içinde Türkiye'ye girmeye çalışan kadın yakalandı

5 YIL GİRİŞ YASAĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerde F.T.'nin 5 yıl süreyle Türkiye'ye giriş yasağı olduğu tespit edildi.

Valizin içinde Türkiye'ye girmeye çalışan kadın yakalandı VİDEO

Valizin içinde Türkiye'ye girmeye çalışan kadın yakalandı

Valizin içinde Türkiye'ye girmeye çalışan kadın yakalandı

Valizin içinde Türkiye'ye girmeye çalışan kadın yakalandı

Valizin içinde Türkiye'ye girmeye çalışan kadın yakalandı

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