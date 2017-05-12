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Sinir krizi geçiren kadın ofis eşyalarını balkondan attı

Antalya'da, sinir krizi geçiren Müge Aytürk, çalıştığı işyerine ait ofisin balkonundan eşyaları, caddeye attı.

12.05.2017 - 02:45
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Sinir krizi geçiren kadın ofis eşyalarını balkondan attı

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa İlçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki 8 katlı Salur Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Petrol ürünleri satışı yapan bir şirkete ait apartman dairesindeki işyerinden gelen gürültü üzerine bina sakinleri ofisi kontrol etmek istedi.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Vatandaşlar balkonda elinde tekli koltukla bekleyen Müge Aytürk'ü fark etti. Kadının koltuğu yola atacağını tahmin eden vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi güvenlik amaçlı trafiğe kapattı.

Sinir krizi geçiren kadın ofis eşyalarını balkondan attı

KÜFÜR EDİP EL HAREKETİ YAPTI

Ekipleri gören Aytürk, sinirlenerek önce koltuğu sonra da ofisteki yazarkasa, erkek ayakkabıları, ikili koltuk, bilgisayar monitörü, mutfak eşyaları ve bira şişelerini fırlatmaya başladı. Binanın önündeki cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bir taraftan da etrafa küfürler savurup, el hareketleri yapan Müge Aytürk'e polis ekipleri uzun süre yaklaşamadı.

Sinir krizi geçiren kadın ofis eşyalarını balkondan attı

Dairenin kapısı kilitli olduğu için ofise giremeyen polis, itfaiyeden destek istedi. Müge Aytürk binaya girmeye çalışan polis ve itfaiye ekiplerinin üzerine eşyaları atmaya devam etti. Polis, üzerlerine atılan eşyalardan güçlükle korundu.

GÖZALTINA ALINIRKEN DİRENDİ

Yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından kapıyı kırarak içeri giren polisler, Aytürk'ü gözaltına almak istedi. Müge Aytürk'ün direnişi ile karşılaşan bir polis memuru dirseğinden hafif şekilde yaralandı. Elleri kelepçelenerek gözaltına alınan Aytürk'ün alkollü olduğu belirlendi. Ekip aracına bindirilen kadın, hastanedeki müdahaleden sonra ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yola atılan ofis eşyalarının belediye temizlik görevlilerince toplanmasından sonra cadde yeniden trafiğe açıldı.

Sinir krizi geçiren kadın ofis eşyalarını balkondan attı

Sinir krizi geçiren kadın ofis eşyalarını balkondan attı


Sinir krizi geçiren kadın ofis eşyalarını balkondan attı

Sinir krizi geçiren kadın ofis eşyalarını balkondan attı

Sinir krizi geçiren kadın ofis eşyalarını balkondan attı

Sinir krizi geçiren kadın ofis eşyalarını balkondan attı

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