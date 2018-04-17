Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın TRT1'de sunduğu 'Doktor Geldi'de bu hafta sinir zedelenmesi konusu ele alındı.

Sinir zedelenmesini gösteren 8 bulgu İZLE

SİNİR ZEDELENMESİNİ GÖSTEREN 8 BULGU

Doç. Dr. Halit Yerebakan sinir zedelenmesinde 8 bulgunun öne çıktığını dile getirdi. Bu rahatsızlıkta öncelikle bacak ve kolda uyuşma, karıncalanma, yanma hissi meydana geliyor.

Hastala; vücudun bir kısmını hareket ettirememe gibi sorunlarla da karşılaşabiliyor ve normalden daha sakar da oldukları gözleniyor.

ÇEŞİTLİ BELİRTİLERİ OLUYOR

Bunun yanı sıra kısa ve şiddetli baş ağrısı da yaşayan hastalar sürekli tuvalete de gitmek istiyorlar. Normalden daha az ya da çok terleme ve hissizlikte dolayı yaralanma gibi durumlar da görülebiliyor.