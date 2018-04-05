Sınırda 2 yolcunun vücuduna sarılı halde 15 köpek bulundu

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Y.S.Y.'nin kullandığı otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince rutin olarak kontrol edildi.
X-ray taramasına yönlendirilen otomobilde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.
15 KÖPEĞİ VÜCUTLARINA SARMIŞLAR
Araçtaki yolcuların şüpheli hareketlerde bulunması üzerine üst araması yapıldı. Yolculardan A.Y. ve N.R.P.'nin vücuduna sarılı halde 15 köpek yavrusu bulundu.
Köpeklere, Yediemin'e teslim edilmek üzere el konulurken, yolcular hakkında "kaçakçılık" suçundan soruşturma başlatıldı.