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Sınırda 2 yolcunun vücuduna sarılı halde 15 köpek bulundu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda kaçak yollarla yurda sokulmak istenen, 2 yolcunun vücuduna sarılı halde 15 köpek yavrusu ele geçirildi.

AA | 05.04.2018 - 17:52..
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Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Y.S.Y.'nin kullandığı otomobil, gümrük muhafaza ekiplerince rutin olarak kontrol edildi.

X-ray taramasına yönlendirilen otomobilde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.

15 KÖPEĞİ VÜCUTLARINA SARMIŞLAR

Araçtaki yolcuların şüpheli hareketlerde bulunması üzerine üst araması yapıldı. Yolculardan A.Y. ve N.R.P.'nin vücuduna sarılı halde 15 köpek yavrusu bulundu.

Köpeklere, Yediemin'e teslim edilmek üzere el konulurken, yolcular hakkında "kaçakçılık" suçundan soruşturma başlatıldı.

Sınırda 2 yolcunun vücuduna sarılı halde 15 köpek bulundu

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