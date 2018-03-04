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Sınırda 3 DEAŞ’lı yakalandı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, 69 tabancayla yakalanan yabancı uyruklu 3 şüphelinin, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı.

DHA | 04.03.2018 - 15:42..
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Akçakale 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri yaptığı denetimde, Kepezli Mahallesi'nden sınırı yasa dışı yollarla geçerek, Türkiye'ye giren Suriye uyruklu M.B. (22), M.A. (21) ve A.R.'yi (39) gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve yanındaki çantalarda yapılan aramalarda; 10 uyuşturucu hap, 69 tabanca ve 95 şarjör ele geçirildi.

EYLEMLERDE KULLANACAKLARDI

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünde sorgulanan Suriye uyruklu 3 şüphelinin, hakkında yapılan incelemede, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, örgüt adına planlanan eylemlerde kullanılmak üzere silah ve lojistik teminine aracılık yaptığı saptandı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

Sınırda 3 DEAŞ’lı yakalandı



Sınırda 3 DEAŞ’lı yakalandı



Sınırda 3 DEAŞ’lı yakalandı

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