Sınırdışı edilen Meksikalı sığınmacı intihar etti

Univision televizyonunun aktardığına göre, ABD'den sınırdışı edilen Meksikalı sığınmacı, gümrük kapısı yakınında bir köprüden atladı.
Sığınmacı olayın ardından hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
SINIRDIŞI EDİLENLERE VERİLEN ÇANTA BULUNDU
Habere göre sığınmacının yanında ABD Sınır Devriyesi'nin sınırdışı edilen kişilere verdiği bir çanta da bulundu.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı dün yayınlanan 2 memorandum uyarınca ABD hükümetinin sınırda yakalanan göçmenlerin sınırdışı edilmesini hızlandıracağını duyurmuştu.