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Sınırdışı edilen Meksikalı sığınmacı intihar etti

ABD'nin dün sınırdışı ettiği Meksikalı bir sığınmacı, ABD'nin Tijuana kenti ile olan güneybatı sınırını geçtikten sonra intihar etti

22.02.2017 - 12:28
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Univision televizyonunun aktardığına göre, ABD'den sınırdışı edilen Meksikalı sığınmacı, gümrük kapısı yakınında bir köprüden atladı.

Sığınmacı olayın ardından hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Sınırdışı edilen Meksikalı sığınmacı intihar etti

SINIRDIŞI EDİLENLERE VERİLEN ÇANTA BULUNDU

Habere göre sığınmacının yanında ABD Sınır Devriyesi'nin sınırdışı edilen kişilere verdiği bir çanta da bulundu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı dün yayınlanan 2 memorandum uyarınca ABD hükümetinin sınırda yakalanan göçmenlerin sınırdışı edilmesini hızlandıracağını duyurmuştu.

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