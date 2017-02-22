Sınırdışı edilen Meksikalı sığınmacı intihar etti

Fikri Işık, Rusya'dan S400 füze alımıyla ilgili; "Belirgin bir ilerleme sağlandı" dedi.

Denizli’de 18-19. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir aziz portresi ve doğu Roma dönemine ait 9 adet sikke bulundu.

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Beşiktaş'ın Talisca planı

Yönetimin, 1 yıl daha kiralık olarak Türkiye'de forma giyecek olan Talisca'nın bonservisini alabilmek için planını hazırladığı ortaya çıktı.