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Sinoplu adam baba yadigarı evi kendi evinin üzerine taşıdı

Sinop'ta Erdoğan Kalyoncu baba yadigarı evi 4 kilometre mesafedeki kendi evinin üzerine yerleştirdi.

İHA | 24.10.2018 - 09:34..
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Sinop’un Erfelek ilçesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. Erdoğan Kalyoncu, babasından kalma ahşap evini vinç yardımıyla uzağa koymak zorunda kaldı.

Sinoplu adam baba yadigarı evi kendi evinin üzerine taşıdı

GÖRENLER ŞAŞIRDI

Sinop’un Erfelek ilçesinde yaşayan Erdoğan Kalyoncu, babasından kalan ahşap evi, vinç yardımıyla kendi arazisinde bulunan evinin üzerine taşıdı. Ev yüklü vinci görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sinoplu adam baba yadigarı evi kendi evinin üzerine taşıdı

VİNÇ YARDIMIYLA EVİ TAŞIDI

'Baba yadigarı' olduğu için bu zahmete katlandığını ifade eden Kalyoncu, "Bu evi 1960’lı yıllarda babam Cemal Kalyoncu tarafından satın alınmıştı. Arsası ile beraber. Kendisi rahmetli oldu. Biz de oraları değerlendirdik. Toparladık, düzelttik. Şimdi bu evi ne yapalım dedik. Atalım, atamayız. Satalım, satamayız. Yıkalım, yazık diye düşündük. Benim kendi arsama, kendi tarlama getireyim ben bunu koyayım diye karar aldık. Hemen çağırdım vinci. Vinç yardımıyla buraya taşıdık." dedi.

Sinoplu adam baba yadigarı evi kendi evinin üzerine taşıdı

4 KİLOMETRE UZAĞA GÖTÜRDÜ

Kalyoncu, baba evini, 4 kilometre mesafedeki kendi evinin üzerine taşıdığını sözlerine ekledi.

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