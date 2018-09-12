Sinoplu çift Siirt'in duvarlarını süslüyor

İl il gezerek duvarları tuvale dönüştüren Fatih ve eşi Hülya Avan, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında kente davet edildi.

Çift, görüntü kirliliği oluşturan duvar ve trafo duvarlarını çeşitli motifler ve resimlerle donatıyor. Belediyenin kent estetiğine katkı sunan çalışması ve Avan çiftinin hizmeti Siirtlilerin beğenisini topladı.

30 İL GEZDİLER

Fatih Avan, yaptığı açıklamada, 21 yıldır bu işi yaptığını, belediyelerden talep geldikçe trafo ve duvarları süslediklerini söyledi.

Eşi ile bugüne kadar yaklaşık 30 il gezdiklerini ve bu hizmeti sunduklarını dile getiren Avan, son olarak Siirt Belediyesi ile irtibat kurduklarını belirtti.

"OLUMLU TEPKİLER ALIYORUZ"

Fatih Avan, "Bana bazı trafo ve duvarların resimlerini gönderdiler. Ben de onlara örnek çalışmalarımı attım. Beğendiler ve beni Siirt'e davet ettiler. Trafo, park ve bahçe duvarı ile alt geçitlere ait duvarları çeşitli süslemelerle güzel ve estetik bir hale getiriyoruz. Halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Halkımız bu çalışmalara sahip çıkarsa çok memnun oluruz. Çünkü onların memnuniyeti için çalışıyoruz." diye konuştu.

"DAHA DA GÜZELLEŞTİRECEĞİZ"

Hülya Avan da, Siirt'te duvar süsleme çalışmalarına yeni başladıklarını, vatandaşların tepkilerinin çok güzel olduğunu söyledi.

Kentin tarihi özelliklerini yansıtan süsleme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Avan, "İnşallah güzel şehrimizin duvarlarını süsleyerek daha da güzelleştireceğiz. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.