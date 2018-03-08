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Sinop’ta füze deneme atışları

Sinop'ta ROKETSAN tarafından üretilen füzelerin deneme atışları devam ediyor.

İHA | 08.03.2018 - 17:46..
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Sinop’ta füze deneme atışları

Füze denemelerinin yapıldığı bölgede Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Atışların yapıldığı saatlerde bölgeye giriş ve çıkışlar polis tarafından kapatıldı. Aynı zamanda balıkçıların denize açılması yasaklandı.

BUGÜN SONLANDIRILACAK

Milli Savunma Bakanlığına devri yapılan eski radar üssünde konuşlanan füze test atış alanından gerçekleştirilen 06-08 Mart tarihleri arasında icra edilecek olan füze test ve eğitim atış faaliyetlerinin bugün sonlandırılacağı tahmin ediliyor.

SSCB İÇİN KURULAN ÜSTTEN YAPILIYOR

Atışlar, soğuk savaş yıllarında ABD tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (SSCB) karşı dinleme amaçlı kurulan ve 1992 yılında kaldırılan Sülükgölü mevkisindeki eski radar üssünde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yüzde 35,5 ile en büyük hissedarı olduğu Roketsan tarafından yapılıyor.

Sinop’ta füze deneme atışları VİDEO

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