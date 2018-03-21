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Siparişlere yetişemeyen Skoda yeni fabrika kuracak

Alman Volkswagen grubu markalarından Skoda, artan siparişlere yetişebilmek için yeni bir fabrika kurma planları yapıyor.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 10:45..
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  2. Otomobil

Skoda, geçtiğimiz yıl yeni Kodiaq ve Karoq modelleriyle hızlı büyüyen sportif arazi araçları (SUV) piyasasına girdi ve 2020 yılına kadar 19 model daha piyasaya sürmeyi planlıyor.

Ancak, Volkswagen (VW) grubundan iki kaynak, yılda yarım milyondan fazla araç üreten Çek Cumhuriyeti'nin Mlada Boleslav kentindeki fabrikasındaki kapasiteyi artırmaya yönelik çabaların Kovo sendikasının çalışma haftasının Cumartesi gününe uzatılmasına karşı çıkmasıyla çıkmaza girdiğini ifade etti.

Siparişlere yetişemeyen Skoda yeni fabrika kuracak

EK VARDİYA TEKLİF EDİLDİ

Sendika liderlerinin iki otomobil üretim tesisinde ek vardiyaları kabul etmeleri halinde Skoda, Çek Cumhuriyeti'nde 3,000 istihdam yaratmayı teklif etti.

Şirket yönetimi bu adımın, Mlada Boleslav'daki üretimi yılda 83,000 araç artırabileceğini söylüyor.

Skoda e-posta ile yaptığı açıklamada, "Sürekli artan talebi karşılamak için ek kapasite kesinlikle gerekli. Şirket bir süredir tam kapasitede üretim yapıyor" dedi.

Siparişlere yetişemeyen Skoda yeni fabrika kuracak

360 BİN ARAÇLIK KAYIP

Kapasite değişmezse Skoda, 2020 yılına kadar yaklaşık 360,000 araçlık bir pazardan mahrum kalacak.

Volkswagen ve Skoda, Skoda'nın 2025 yılına kadar yurt dışı satışlarını yaklaşık 100 ülkeden 120 ülkeye genişletme hedefine ulaşmasına destek olmak için için yaz aylarına kadar çözüm bulmayı hedefliyor.

Siparişlere yetişemeyen Skoda yeni fabrika kuracak

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