Sırbistan, AB’nin baskılarıyla İran vizesini kaldırdı

Yeni bir göçmen akımından korkan Avrupa Birliği, Sırbistan’a baskı yaparak İran ile vize serbestisi anlaşmasını iptal ettirdi.

15 BİN FARS TURİST EVİNE DÖNMEDİ

Vizelerin kalkmasıyla birlikte geçtiğimiz Ağustos ayında Sırbistan’a 15 bin Fars turist gelmiş ve evlerine dönmek yerine Batı Avrupa’ya yönelmişti.

UÇAKLAR DOLU GELDİ, BOŞ DÖNDÜ

Sırp medyasında Tahran’dan Belgrad’a gelen uçakların dolu olduğu ancak dönüş seferlerinin boş olduğuyla ilgili haberler yapılmıştı.

AB yetkilileri, Sırbistan’ın Farslara vize vermediği takdirde, Sırbistan vatandaşlarının Avrupa Birliği’ne vizesiz girişini iptal etmeyi düşündüklerini bildirmişti.