taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.98355
Euro
6.94725
Altın
1207.865
Borsa
94453.57
Gram Altın
232.059

Sırbistan, AB’nin baskılarıyla İran vizesini kaldırdı

Sırbistan, Avrupa Birliği’nin baskıları sonucu İran ile yaptığı vize serbestisi anlaşmasını kaldırmak zorunda kaldı.

İHA | 11.10.2018 - 14:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

w3e

Yeni bir göçmen akımından korkan Avrupa Birliği, Sırbistan’a baskı yaparak İran ile vize serbestisi anlaşmasını iptal ettirdi.

15 BİN FARS TURİST EVİNE DÖNMEDİ

Vizelerin kalkmasıyla birlikte geçtiğimiz Ağustos ayında Sırbistan’a 15 bin Fars turist gelmiş ve evlerine dönmek yerine Batı Avrupa’ya yönelmişti.

UÇAKLAR DOLU GELDİ, BOŞ DÖNDÜ

Sırp medyasında Tahran’dan Belgrad’a gelen uçakların dolu olduğu ancak dönüş seferlerinin boş olduğuyla ilgili haberler yapılmıştı.

AB yetkilileri, Sırbistan’ın Farslara vize vermediği takdirde, Sırbistan vatandaşlarının Avrupa Birliği’ne vizesiz girişini iptal etmeyi düşündüklerini bildirmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

Suudi özel tim Prens Selman'dan talimat aldı

51
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan açıklama yaptı

103
Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

Arda Turan: Olayın detaylarını Aslıhan'dan öğrendim

190
Kamuda lüks araç kullanımına son

Kamuda lüks araç kullanımına son

239
Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

Yeni yatırım programı Resmi Gazete'de yayınlandı

231
Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

Türkiye'nin ilk tren tekerinin deneme üretimi yapıldı

156
ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

ABD basınının gözü Prens Selman'ın üzerinde

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM