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Sırbistan'da 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan dikildi

Sırbistan'da, darbe girişimi sırasında şehit olanlar için 251 fidan dikildi.

AA | 14.07.2018 - 06:19..
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Sırbistan'daki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Sjenica şehrinde, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitler için 251 fidan dikildi.

Sırbistan'da 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan dikildi

"TÜRKİYE TERÖRE KARŞI ZAFER KAZANMIŞTIR"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Sjenica Belediyesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hatıra Fidanlığı" oluşturuldu.

Etkinlikte Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Toşbat ve Sjenica Belediye Başkanı Hazbo Mujovic de fidan dikti.

Büyükelçi Bilgiç, burada yaptığı açıklamada, Balkanlar'daki FETÖ tehdidine işaret ederek, Sancak halkına uyarılarda bulundu.

Mujovic ise 15 Temmuz'un Sancak için de anlamlı bir gün olduğunu belirterek, "Türkiye o gün, birliğini ve gücünü göstermiş, terör örgütüne karşı verdiği mücadelede zafer kazanmıştır." dedi.

Sırbistan'da 15 Temmuz şehitleri için 251 fidan dikildi

CAMİLERDE ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Sırbistan İslam Birliğine (Diyanet İşleri) bağlı tüm camilerde, cuma namazının ardından 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Okunan Kur'an-ı Kerim, 15 Temmuz şehitleri ile eski Yugoslavya ülkelerinde 1990'lı yıllarda yaşanan savaşlarda hayatını kaybeden tüm şehitlerin ruhlarına bağışlandı.

Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic de tüm camilerde okunan cuma hutbesinde, 15 Temmuz'da yaşananlara dikkati çekti.

Nasufovic hutbesinde, "Kendine özel dinler üretip onu 'İslam' diye adlandıranlar, Hz. Muhammed'in ümmetinde büyük yaralar açmıştır. Bu yaranın adı İslamofobidir. İslam'ın, dini kendi isteklerine göre şekillendirenlerden korunması gerek. IŞİD, FETÖ veya farklı bir isimle karşımıza çıkıyorlar. Bizim üzerimize düşen Allah'ın sevindireceği kullardan olmak için elimizden geleni yapmaktır." ifadelerine yer verdi.

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