CNN Türk'te Ne Oluyor programıyla izleyicilerle buluşan Şirin Payzın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal'ı konuk etti.
İran'da çıkan olayların masaya yatırıldığı programda; Şirin Payzın, 2013 yılında çıkan Gezi olaylarını hatırlattı.
ÖZÜR BORCUNUZ VAR
O dönemde Gezi Parkı'na giden gazetecilerden biri olduğunu hatırlatan Payzın, "Hükümet olarak o dönem sizi uyaran ve 'Gezici' ilan ettiğiniz gazetecilere bir özür borcunuz var." dedi.
Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor ViDEO