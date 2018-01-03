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Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

CNN Türk'te Mahir Ünal'ı konuk eden Şirin Payzın, hükümetin 'Gezici' olarak ilan edilen gazetecilere özür borcu olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 09:49..
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Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

CNN Türk'te Ne Oluyor programıyla izleyicilerle buluşan Şirin Payzın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal'ı konuk etti.

İran'da çıkan olayların masaya yatırıldığı programda; Şirin Payzın, 2013 yılında çıkan Gezi olaylarını hatırlattı.

ÖZÜR BORCUNUZ VAR

O dönemde Gezi Parkı'na giden gazetecilerden biri olduğunu hatırlatan Payzın, "Hükümet olarak o dönem sizi uyaran ve 'Gezici' ilan ettiğiniz gazetecilere bir özür borcunuz var." dedi.

Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor ViDEO

Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

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