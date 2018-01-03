CNN Türk'te Ne Oluyor programıyla izleyicilerle buluşan Şirin Payzın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal'ı konuk etti.

İran'da çıkan olayların masaya yatırıldığı programda; Şirin Payzın, 2013 yılında çıkan Gezi olaylarını hatırlattı.

ÖZÜR BORCUNUZ VAR

O dönemde Gezi Parkı'na giden gazetecilerden biri olduğunu hatırlatan Payzın, "Hükümet olarak o dönem sizi uyaran ve 'Gezici' ilan ettiğiniz gazetecilere bir özür borcunuz var." dedi.

Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor ViDEO