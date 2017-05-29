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Şirketlere drone ve İHA zorunluluğu geliyor

'Çok hafif hava aracı' kategorisinde bulunan drone ve İHA'lar için şirketlerin kullanım şartları resmi olarak açıklandı.

29.05.2017 - 08:54
  1. Haberler
  2. Ekonomi

SAD

Azami kalkış ağırlığı 750 kilogram ve altında olan sabit kanatlı hava araçları ile azami kalkış ağırlığı 600 kilogram ve altında olan döner kanatlı hava araçlarından oluşan çok hafif hava araçlarıyla ticari faaliyet esasları belirlendi.

MÜLKİYET SAHİBİ YA DA KİRACI OLUNABİLİR

Resmi Gazete'nin 27 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan konuya ilişkin yönetmeliğe göre, bu kapsamda ticari işletmecilik faaliyeti gösterecek işletmelerin filolarında en az iki adet çok hafif hava aracının Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde mülkiyet veya kiralık olarak adlarına kaydedilmiş olması gerekiyor.

İşletmeler, her bir hava aracı başına 10,000 dolar nakit ödenmiş sermayeye sahip olacaklar. Ödenmiş sermayesi 1000,000 dolar ve üzerinde olan işletmelerden hava aracı başına sermaye şartı aranmayacak.

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