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Şırnak şehidine veda

PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Onbaşı Sinan Hamza'nın cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.

28.06.2017 - 19:00
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Şehit Hamza (21) için ilçedeki Merkez Eski Cami'de düzenlenen törene, annesi Ayşe, babası İsmail, babaannesi Medine Hamza ile kardeşleri ve yakınları katıldı.

TRABZON ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Şehit Hamza'yı binlerce kişinin Türk bayrakları ve tekbirlerle karşıladığı törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Şehidin ailesine ve yakınlarına taziyelerini ileten Bakan Soylu, daha sonra şehit babası İsmail Hamza'nın yanında saf tuttu.

Şırnak şehidine veda

ŞEHİT CENAZESİ AİLE KABRİSTANLIĞINA GÖTÜRÜLDÜ

Şehidin cenazesi, defnedilmek üzere ilçeye bağlı Taştepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına götürüldü. Törene, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Jandarma Komutanı Albay Okçin Akşit ve diğer ilgililer katıldı.

Şırnak şehidine veda

Şırnak şehidine veda

Şırnak şehidine veda

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