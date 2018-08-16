Şırnak Üniversitesi BESYO'ya yoğun ilgi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasından sonra ilk defa öğrenci alımına başlayan ve 60 kişilik kontenjan açıklayan Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokuluna (BESYO) girmek için farklı illerden 300 öğrenci başvurdu.

60 ÖĞRENCİ ALINACAK

BESYO Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Bereket Köse, yüksekokulun 2012'de kurulmasına rağmen kadro yetersizliğinden dolayı şu ana kadar öğrenci almadıklarını, akademik kadroyu bu yıl tamamladıklarını ve ilk yıl 60 öğrenci alacaklarını söyledi.

Okula girmek için 300 kişinin başvurduğunu belirten Bereket Köse, sınavların açık ve şeffaf yapıldığını, kamerayla kayda alındığını ve bir itiraz durumunda görüntülerin izlendiğini aktardı.

"BÜTÜN OLANAKLARA SAHİBİZ"

Bereket Köse, "İstanbul, Hatay, Gaziantep, Batman ve Siirt'ten gelenler oldu. Batı illerinden yaklaşık 10 öğrenci başvurdu. Başvuru yaparken bizi aradılar, tereddüt ettiklerine dair. Şırnak merkezinde hiçbir şey olmadığını ve bizim de ilk geldiğimiz de böyle tereddütler yaşadığımızı söyledik. Kapalı yüzme havuzumuzdan tutun, açık yüzme havuzumuza, tenis kortlarımızdan, çok amaçlı spor salonumuza kadar bütün sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri yapacak olanaklara sahibiz. Önümüzdeki yıllarda öğretmenlik bölümünün yanında antrenörlük bölümünü açmayı planlıyoruz. Kadromuzu güçlendirip, öğrenci sayımızı da artırıp yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.