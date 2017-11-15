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Şırnak'ta 2 güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde kırmızı listedeki teröristin öldürüldüğü operasyonda 2 güdümlü tanksavar füzesi bulundu

15.11.2017 - 15:27
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Şırnak'ta 2 güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi

Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde "Aranan Teröristler" listesindeki kırmızı kategoride bulunan "Delal Amed" kod adlı Hülya Eroğlu'nun da öldürüldüğü hava destekli operasyonun ardından yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Şırnak'ta 2 güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi

ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda, Milan ve AT-5 güdümlü tanksavar füzesi, RPG-7 roketatar, 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 56 havan mühimmatı, 5 el bombası, bin 191 uçaksavar mühimmatı, 25 kilogram amonyum nitrat ile bir ton gıda malzemesi ve çok miktarda muhtelif gereç ele geçirildi. Teröristlerce bölgeye tuzaklanan 10 el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Şırnak'ta 2 güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi

(AT-5 - Rus yapımı)

Şırnak'ta 2 güdümlü tanksavar füzesi ele geçirildi

(Milan - Alman ve Fransız ortak yapımı)

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