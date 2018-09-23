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Şırnak'ta 2 köylünün PKK'lı katillerini arıyor

Beytüşşebap ilçesinde teröristlerce kaçırılarak katledilen 2 köylünün faillerinin bulunması için başlatılan operasyon genişletildi.

İHA | 23.09.2018 - 16:44..
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden peynir satmak için 17 Eylül’de Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne gitmek için yola çıkan Ebubekir Adıyaman ve Selman Öztunç’tan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

ARAÇLARI YAKILDIKTAN SONRA KATLEDİLDİLER

Adıyaman ve Öztunç’un bulunması için çalışma başlatılırken, iki kişinin cesedi dün Doğan köyü kırsalında bulundu. Yapılan incelemede Adıyaman ve Öztunç’un PKK’lı teröristler tarafından kaçırıldığı, araçları yakıldıktan sonra katledildikleri tespit edildi.

Şırnak'ta 2 köylünün PKK'lı katillerini arıyor

Cenazeler yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından gözyaşları arasında Pirinçli köyü mezarlığına defnedilirken, bölgede operasyon başlatıldı.

Dün başlatılan operasyon genişletildi. Operasyon bölgesine bugün Skorsky helikopterlerle takviye birlikler sevk edildi. Güvenlik güçleri, Adıyaman ve Öztunç’un faili teröristlerin bulunması için bölgeyi kara ve havadan didik didik arıyor.

Şırnak'ta 2 köylünün PKK'lı katillerini arıyor

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