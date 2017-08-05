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Şırnak'ta 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlara ara vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

05.08.2017 - 11:23
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topçu

Genelkurmay Başkanlığından dünkü yurt içi olaylara ilişkin bilgilendirme yapıldı.

TOPÇU ATIŞI

Buna göre, Şırnak'ın Uludere ilçesinde hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist topçu atışlarıyla etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde gerçekleştirilen arazi aramalarında bir el yapımı patlayıcı, Van'ın Çaldıran ilçesinde de bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

AĞRI

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde arazi aramasında 42 kilogram kalsiyum karbonat karışımı yanıcı ve patlayıcı madde ele geçirildi.

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