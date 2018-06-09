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Şırnak’ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde devam eden operasyonlarda, son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi.

İHA | 09.06.2018 - 19:36..
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Şırnak’ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde devam eden Şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak Operasyonunda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

8 Haziran’dan bu yana devam eden operasyonda toplam 14 terörist etkisiz hale getirilirken, çok sayıda mühimmat da ele geçirildi.

İHA'LAR TESPİT ETTİ

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz merkez ilçe Bestler-Dereler bölgesinde 8 Haziran 2018’de icrasına başlanılan Şehit Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak Operasyonunda 9 Haziran 2018 günü saat 18.55’te İHA ile tespit edilen 2 BTÖ mensubu da düzenlenen yakın hava hücum harekatı sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiş olup, bölgede devam eden operasyon neticesinde toplamda 14 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir.” denildi.

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