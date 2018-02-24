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Şırnak'ta 3 PKK'lı öldürüldü

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist öldürüldü.

AA | 24.02.2018 - 15:13..
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Sırmalı (Gabar) Dağı kırsalında PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla 6. Piyade Tugay Komutanlığınca dün "Kılıç-3" operasyonu düzenlendi.

3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Jandarma özel harekat ve Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığının destek verdiği operasyonda, tespit edilen bir mağarada 3 PKK'lı terörist öldürüldü.

Şırnak'ta 3 PKK'lı öldürüldü

Mağaradaki aramada, teröristlere ait 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar silahı ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Şırnak'ta 3 PKK'lı öldürüldü

Şırnak'ta 3 PKK'lı öldürüldü

Şırnak'ta 3 PKK'lı öldürüldü

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