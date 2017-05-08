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Şırnak'ta 7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Cizre'de hendek-barikat operasyonları sırasında hasar gördüğü için yıkım kararı verilen binalar kontrollü yıkılmaya devam ediyor.

08.05.2017 - 15:17
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  2. İç Haber

Özellikle Nusaybin yolu üzerinde bulunan Cudi Mahallesi sınırlarına giren ağır hasarlı binalar iş makinaları ile kontrollü yıkılıyor.

7 KATLI BİNA YIKILDI

Geçen hafta yol trafiğe kapatılmadan yıkılan 4 katlı bir otelin yıkılmasının tepki görmesi üzerine, bugün ayna cadde üzerinde bulunan 7 katlı bir bina yol trafiğe kapatılıp önlem alındıktan sonra iş makineleri ile yıkıldı. Yıkımda iş makineleri ile önce binanın ana taşıyıcı kolanlarına hasar verildi.

Şırnak'ta 7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

BÜYÜK BİR TOZ BULUTUYLA YERLE BİR OLDU

Son kolona iş makinesinin dokunmasıyla 7 katlı bina saniler içinde büyük bir toz bulutu ile yerle bir oldu.

Şırnak'ta 7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Şırnak'ta 7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Şırnak'ta 7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Şırnak'ta 7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Şırnak'ta 7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Şırnak'ta 7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Şırnak'ta 7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Şırnak'ta 7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

Şırnak'ta 7 katlı bina saniyeler içinde yerle bir oldu

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