Şırnak'ta bir asker şehit oldu

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Kartal'da şemsiyeli hırsızlar iki daireyi soydu

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İnce: 4. köprüyü de Muharrem İnce yapar

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1 YÖK, üniversitelerde öğrencilerle bir araya geliyor Yükseköğretim Kurulu üyelerinin, sorunları yerinde tespit etmek ve öğrenci temsilcilerinin görüşlerini almak için üniversiteleri ziyaret edecek.

2 Arda Turan'ın babası kalp krizi geçirdi Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan'ın babası Adnan Turan'ın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Turan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

3 Frida'nın aşkı rekorunu kırdı Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun kendisi gibi ressam olan eşi Diego Rivera'nın "Rakipler" adlı tablosu rekor fiyata satıldı.

4 Frida'nın aşkı rekorunu kırdı Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun kendisi gibi ressam olan eşi Diego Rivera'nın "Rakipler" adlı tablosu rekor fiyata satıldı.

5 Mardin Geleneksel 2'inci Bahar Şenlikleri başladı Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2'nci Geleneksel Bahar Şenlikleri düzenlendi.

6 Ziya Yılmaz konut faizi kampanyasını değerlendirdi DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, katıldığı bir etkinlikte faiz kampanyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.