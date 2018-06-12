Şırnak'ta okula bombalı saldırının faili yakalandı

Ceylanpınar’ın Maden Mahallesi’nden geçen sınır hattında önlem alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden 2 sahte kimlik çıktı. Yapılan incelemede şüphelinin Adana 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce ’silahlı terör örgütüne üye olmak’, Adana 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce ’terör örgütü propagandası yapmak’ ve Van 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nce ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından aranan PKK’lı terörist Sezer D. (30) olduğu belirlendi.

OKULA BAMBALI SALDIRININ FAİLİ

Sezer D.’nin ayrıca 2015’teki terör operasyonları sırasında Diyarbakır’ın Sur ve Şırnak’ın Cizre ilçesinde sokak çatışmalarını organize edip, Şırnak’ta Fen Lisesi’ne bombalı saldırı düzenlediği tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.