Şırnak'ta PKK'nın 11 sığınağı ele geçirildi

Şırnak'ta güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda, sığınaklarda bir teröristin cesedi bulundu, silah ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

ŞIRNAK'TA BÜYÜK OPERASYON

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma, polis ve güvenlik korucusunun yanı sıra bir jandarma komando taburunun da da yer aldığı, 'Şehit Uzman Jandarma I. Kademe Çavuş Bayram Tekin (Doğan 2017-8) Operasyonu' kapsamında, Şırnak'a bağlı Cudi Dağı- Alınmış bölgesinde PKK'ya ait 11 sığınak saptandı.

1 TERÖRİST CESEDİ BULUNDU

Sığınaklarda yapılan aramalarda bir teröristin toprağa gömülü cesedi, ile silah ve patlayıcılar bulundu.

































