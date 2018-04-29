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Şırnak'ta terör saldırısı: 1 şehit

Bestler-Dereler Kurtdağı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu

AA | 29.04.2018 - 18:17..
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Şırnak'ta terör saldırısı: 1 şehit

Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 asker şehit düştü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce roket ve uzun namlulu silahlarla saldırması sonucu çatışma çıktı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Çıkan çatışmada, teröristleri açtığı ilk ateş sonucu 1 asker şehit oldu.

Şehit asker, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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