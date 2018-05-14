Şırnak'ta terör saldırısı: 2 asker yaralandı

Türkiye, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor.

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Kudüs'ün dramı bu kez de notalarla anlatılacak

Kudüs sorununu bir kez de müzik aracılığıyla anlatmayı hedefleyen şarkı, Türkçe, Arapça, Farsça ve Urduca alt yazılı klibiyle dünyanın dikkatini bu kente çekmeyi amaçlıyor