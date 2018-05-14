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Şırnak'ta terör saldırısı: 2 asker yaralandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada iki asker yaralandı.

AA | 14.05.2018 - 12:51..
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Şırnak'ta terör saldırısı: 2 asker yaralandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdil ilçesi Haberli Jandarma Karakolu ekiplerine sabah saatlerinde yol arama faaliyeti yürüttükleri sırada PKK'lı teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.

2 ASKER YARALANDI

Saldırıya jandarma ekiplerince anında karşılık verildi. Çıkan çatışmada biri ağır iki asker yaralandı. Yaralı askerler askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı asker buradaki müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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