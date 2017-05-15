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Şırnak'ta üs bölgesine saldırı girişimi: 1 PKK'lı öldürülüldü

Şırnak'ın Uludere İlçesi Nezirkına üs bölgesine PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçleri karşılık verdi: 1 PKK'lı öldü.

15.05.2017 - 21:38
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Uludere İlçesi kırsal alanında bulunan Nezirkına üs bölgesinde güvenlik güçlerine, akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı girişiminde bulundu. Üs bögesindeki güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Şırnak Valiliği tarafından çatışma ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Nezirkına üs bölgesinde saldırıda bulunan Bölücü Terör Örgütü mensuplarına karşı yapılan atışlarda bir (1) Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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