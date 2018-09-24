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Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Şırnak polisinin, kentte 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 21 şahıs gözaltına alındı.

İHA | 24.09.2018 - 15:36..
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Şırnak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, okul önleri ve çevrelerinin uyuşturucu satıcılarından steril hale getirilmesi ve gençlerin korunması amacıyla “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Cizre merkezli olarak Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 sokak satıcısı yakalanarak, gözaltına alındı.

Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

HAKLARINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI

Gözaltına alınan şahıslardan 6’sının 2015-2016 yıllarında çukur ve barikat eylemlerinde rol almalarından dolayı haklarında “terör örgütü üyesi” olmak suçundan adli işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda ise, 2 ruhsatsız tabanca, 9 bin 845 dolar ve 8 bin 750 TL, 700 gram eroin, 150 gram metamfetamin, 70 gram toz esrar ve 19 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı



Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı


Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

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