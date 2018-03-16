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Şırnak’ta yapılan konutlar havadan görüntülendi

Şırnak Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, Bahçelievler ve Dicle Mahallesi'nde yapımı devam eden konutları yerinde inceledi.

İHA | 16.03.2018 - 09:39..
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İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Belediye Başkanlığına görevlendirilen Turan Bedirhanoğlu ile birlikte terör örgütü PKK mensuplarının tahrip ettiği kentin yeniden imar ve ihyası için devlet eliyle yürütülen çalışmalar, belediyenin de desteğiyle hız kazandı.

Şırnak’ta yapılan konutlar havadan görüntülendi

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Şırnak’ta 6 bin 500 konut, bin dükkan ve çok sayıda taziye evi ile caminin yapım çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu, çalışmaların devam ettiği şantiye alanlarını ziyaret edip, firma yetkilileriyle bir araya geldi.

Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Bedirhanoğlu, burada yapımı büyük oranda tamamlanan konutları gezerek yetkililerden bilgi aldı.

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