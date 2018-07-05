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Şırnak'ta yaralı teröristin teslim olma anı

Gabar Dağı'nda İHA'ların tespit ettiği teröristlere yönelik yapılan operasyonda yaralı ele geçirilen bir teröristin yakalanma anı görüntülendi.

İHA | 05.07.2018 - 13:44..
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Şırnak’ın Gabar Dağı’ndaki 4 alanın 3 Temmuz’dan itibaren özel güvenlik bölgesi ilan edilmesinin ardından başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 2018-2 operasyonu aralıksız devam ediyor.

Dün, 3’ü ölü olmak üzere 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

ERZAK İÇİN TOPLANDILAR

Gabar Dağı’ndaki mağaralarda gizlenen teröristler, erzak için toplandı. Teröristler, mağaralardan çıkar çıkmaz, bölgede keşif ve gözetleme yapan İHA ile tespit edildi.

Yaralı teröristtin teslim olma anı-VİDEO

Teröristlerin görüntüsünün harekat merkezine ulaşmasıyla bölgede hava hücum harekatı başlatıldı.

KISA SÜREDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Teröristler, harekatın başlamasının ardından çok kısa bir sürede etkisiz hale getirildi. Yaralı olarak etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de teslim olma anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Midyat nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen S.Y. adlı terörist, erzak için toplandıklarını belirtti.

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