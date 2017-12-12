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Sırrı Süreyya Önder, Meclis'in kağıt israfını eleştirdi

Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ederken TBMM İdare Amiri ve HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, çalışma raporunun kuşe kağıda basılıp vekillere gönderilmesinin israf olduğunu belirtti.

Detay Haber | 12.12.2017 - 20:44..
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Sırrı Süreyya Önder, Meclis'in kağıt israfını eleştirdi

TBMM'de 2018 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken bugün Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Meclis Başlanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülürken HDP adına kürsüye gelen İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis Başkanlığı'nın kağıt israfıyla ilgili konuştu.

Sırrı Süreyya Önder Meclis'in kağıt israfını eleştirdi VİDEO

"MAİL ATIN"

TBMM'de İdare Amiri de olan Önder şunları söyledi: "Şimdi, Başkanlık Divanı üyesi olmam hasebiyle Meclis bütçesine dair de bir şeyler söylemem gerekiyor. 336 sayfa, amiyane tabirle zembil gibi, bir çalışma raporu bastırılmış. Ben, Başkanlık Divanında –işte Sevgili Başkan Vekilimiz orada, Genel Sekreterimiz orada- dilimizde tüy bitti. Arkadaşlar, “internet ” denen bir şey var. Bize her seferinde gündemi böyle sayfalarca basıp dağıtmayın, mailimize atın.

"BEN EVE GÖTÜRSEM KAĞININ ALTINA KOYARIM"

Belki farkında değilsiniz, inovasyon çağı diye süpürgecilere ödül vermeye benzemez bu, inovasyon böyle bir şeydir yahu, hepimiz internet okuryazarıyız. Yazıktır, bunlar için ağaç kesiliyor, kimse de açıp merak etmiyor. Soruyorum, buradaki 550 vekil arkadaşımıza: Hiçbiriniz bunu evinize götürüp kütüphanenize koyar mısınız? Ben götürsem hani kapı cereyandan çarpmasın diye -zembil gibi çünkü- kapının önüne koyarım. Niye? Edebî bir değeri yok, bilimsel bir değeri yok, arşivlik bir değeri yok. 336 sayfa, birinci sınıf kuşe hamur, böyle bir şey."

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