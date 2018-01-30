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Sırrı Süreyya Önder terör sevici doktorların yanında

HDP'li Önder, YPG'ye karşı düzenlenen operasyonların durmasını isteyen doktorlara sahip çıktığını göstermek için Türk Tabipler Birliği binasına gitti.

AA | 30.01.2018 - 15:02..
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Sırrı Süreyya Önder terör sevici doktorların yanında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 11 yönetici hakkında gözaltı kararı verildi.

SIRRI DA HEMEN GİTTİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında karar çıkartılan TTB'nin 11 yöneticisinin gözaltına alınması için çalışma başlattı.

Ankara merkezli 8 ilde gözaltı, arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de, TTB binasının önüne gitti.

Sırrı Süreyya Önder terör sevici doktorların yanında

CHP-HDP KARDEŞLİĞİ

CHP'li vekiller de YPG'yi sevindiren açıklamalara imza atan Türk Tabipler Birliği'ne destek için binanın önüne gitmişti.

Sırrı Süreyya Önder terör sevici doktorların yanında

Sırrı Süreyya Önder terör sevici doktorların yanında

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