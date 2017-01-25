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Sisi 'boş ol' sözü ile boşanmalardan şikayetçi

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, mevcut boşanma uygulamasının değişmesi gerektiğini söyledi.

25.01.2017 - 10:22
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sisi

100 milyon nüfuslu Mısır’da, 900 bin evliliğin gerçekleştiği 2015 yılında 200 bine boşanma yaşandığını ifade eden Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi, boşanmaların rekor seviyeye yükseldiğini ve buna karşı önlem alınması gerektiğini belirtti.

BOŞANMA ORANI ARTIYOR

Ülkedeki boşanma sayıları bir önceki yıla göre yüzde 10, 10 yıl önceye göre ise yüzde 86 artış göstermesine karşı bir yasa hazırlanması gerektiğini kaydeden Sisi, evliliklerin yüzde 40'ının ilk 5 yıl içinde boşanmayla sonuçlandığını, bunun da çocuklar üzerinde kötü etkisi olduğunu ifade etti.

Uygulamanın değişmesi ve boşanmanın da tıpkı evlilik gibi bir prosedür sonucu gerçekleşmesi gerektiğini belirten Sisi, “Bu, çiftlere kararlarını değiştirme imkanı tanıyacak” dedi. Sisi konuşmasında prosedürün ayrıntılarına girmezken ülkedeki dini liderlerden bu açıklamaya henüz bir yanıt gelmedi.

BOŞANMAK İSTEYEN ERKEKLER İÇİN PROSEDÜR

Müslümanlar erkekler eşlerine 3 kere “boş ol” diyerek evliliklerini bitirme hakkına sahip olduğu Mısır’da, bu uygulamanın kayda geçmesi için ilandan sonra 1 ay içinde yetkililere başvurması gerekiyor.

Eğer erkek üç kereden daha az sayıda "boş ol" derse, eşinin üç ay boyunca beklemesi ve kimseyle evlenmemesi gerekiyor. Erkeğin o süre içinde fikrini değiştirme ve artık eşi istemese bile eşiyle tekrardan birlikte olma hakkı bulunuyor.

Erkeklerin boşanması için bu dileklerini söylemeleri yeterliyken, evliliği bitirmek isteyen kadınların dava açması gerekiyor.

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