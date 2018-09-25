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Sisi, Donald Trump karşısında el pençe divan

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta katıldığı BM'nin 73'üncü oturumunda, Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile bir araya geldi. Sisi, saygıda kusur etmedi.

Haber Merkezi | 25.09.2018 - 10:22..
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Sisi, Donald Trump karşısında el pençe divan

Trump, BM 73. Genel Kurul Görüşmeleri için geldiği New York'ta kaldığı "Lotte New York Palace" otelde, mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Onlardan biri de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi oldu. Sisi, Trump karşısındaki ezik tavırlarıyla dikkat çekti.

Sisi, Donald Trump karşısında el pençe divan

SAYGI DURUŞU

Trump, Sisi karşısında oldukça rahat bir tavır sergilerken, aynı durum darbeci lider için pek de geçerli değildi. Zorla ülkenin başına gelerek seçilmiş lideri alaşağı eden ve darbe kanunlarıyla ülkesini yönetip türlü hukuksuzluklara imza atan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Trump karşısında ellerini birleştirerek adeta saygı duruşu gerçekleştirdi.

"LANET OLASI KATİL!"

Trump'ın üç yıl boyunca Mısır'da tutuklu bulunan 30 yaşındaki ABD'li bir hayır kurumu çalışanı ve aktivist olan Aya Hijazi'yi serbest bırakmaya çağırması örnek verildi.

Trump'ın  daha önce Sisi için  "lanet katil" dediği biliniyor. Trump hakkında yazılan bir kitapta yer alan diyalogda ABD Başkanının, avukatına "Dowd, kiminle konuştuğumu hatırla! Bu adam lanet olası bir katil. Bu adam lanet bir katil! Seni telefonda terlettirecek." dediği ve anlaşmayı yapmadan hemen önce, Sisi'den "Donald, bu soruşturma işi beni kaygılandırıyor. Gelecekte buralarda olabilecek misin? Sanırım bir iyiliğe ihtiyacım var." cevabını aldığı iddia ediliyor.

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