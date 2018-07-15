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Şişli’de çatıya çıkan bir kişi, etrafa rastgele ateş açtı

8 katlı bir apartmanın çatısına çıkan bir kişi kurusıkı tabanca ile etrafa rastgele ateş açarak panik yaşattı.

İHA | 15.07.2018 - 03:41..
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Saat 01:30 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Halit Ziya Türkkan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, alkollü olduğu öğrenilen Yüksel Y., kapıcılık yaptığı 8 katlı apartmanın çatısına çıktı.

ALKOLLÜ HALİYLE, KURU SIKI TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Çatıda bir süre bekleyen Yüksel Y., daha sonra elindeki kurusıkı tabanca ile etrafa rastgele ateş açtı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise şahsın bulunduğu apartmanın önüne şişme minder açtı.

Şişli’de çatıya çıkan bir kişi, etrafa rastgele ateş açtı

1 SAATTE İKNA EDİLDİ

10 yıldır apartmanda kapıcılık yaptığı öğrenilen Yüksel Y., polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonrası çatıdan indirildi.

Çatıdan indirilen Yüksel Y., polis ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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