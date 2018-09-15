taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1619
Euro
7.17455
Altın
1193.689
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.535

Şişli'de döviz bürosu soygunu

Şişli Halaskargazi Caddesi 186 numaradaki bulunan bir döviz bürosu 4 kişi tarafından soyuldu.

DHA | 15.09.2018 - 18:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Olay, saat 17.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosunda yaşandı. Cadde üzerinde bir döviz ve altın bürosu yüzü maskeli silahlı şahıslar tarafından soyuldu. Döviz ve altın bürosundan yaklaşık 300 bin lira değerinde altın ve dolar çalarak kaçan soyguncular yol kenarında bekleyen araca binip olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyulması ve döviz bürosunun soyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Şişli'de döviz bürosu soygunu VİDEO


PLAKA TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Alınan önlemlerin ardından polis şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasını belirleyerek yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

"20 SANİYE İÇİNDE İŞİ BİTİRDİLER"

Soygunun görgü tanığı, “4 kişilerdi, birisi arabada, birisi gözlüklü şapkalı 3’ü maskeli. Şapkalı olan ateş etti, soygunu yaptılar ve Mecidiyeköy istikametine tersten giderek kaçtılar. Etrafa mermileri attılar insanlar kaçtı. 20 saniye içinde bitirdiler işlerini.” dedi.

Şişli'de döviz bürosu soygunu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bin Ladin'i öldüren eski asker: Yaptığım en kötü şey

Bin Ladin'i öldüren eski asker: Yaptığım en kötü şey

135
Alaattin Çakıcı üzerinden AK Parti-MHP kavgası çıkardılar

Alaattin Çakıcı üzerinden AK Parti-MHP kavgası çıkardılar

238
Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

Stoltenberg: Umarım S-400'ler için çözüm bulabiliriz

101
Üçüncü Havalimanı çalışanlarına A'dan Z'ye hizmet

Üçüncü Havalimanı çalışanlarına A'dan Z'ye hizmet

254
HDP, havaalanında provokasyon peşinde

HDP, havaalanında provokasyon peşinde

192
Aziz Kocaoğlu: İzmir'de kokunun nedeni Melih Gökçek

Aziz Kocaoğlu: İzmir'de kokunun nedeni Melih Gökçek

124
Ozan Kabak taraftarı mest etti

Ozan Kabak taraftarı mest etti

89
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM