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Şişli'de eski çalışanı şarküteriyi soydu

Şişli'de şarküteriyi soyan hırsızın dükkanın eski çalışanı çıktı.

19.04.2017 - 09:15
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Olay, geçen hafta Şişli Feriköy'de bir şarküteri dükkanında meydana geldi. Dükkan sahibi Fatih Karaman gece kapanış saatine yakın 03.50 sıralarında dükkanı Muhlis K. ve diğer iki arkadaşına emanet ederek eve gitti.

DARP EDİLDİ

Saat 03.56'da dükkana gelen maskeli ve silahlı iki kişi yanlarındaki çantayı kasada duran Muhlis K. ve diğer kişiye vererek vitrindeki sigaraları doldurmalarını istedi. Dükkandaki üçüncü kişi silahlı soyguncu tarafından arkadaki depoya çekilerek darp edildi ve telefonu gasp edildi. İki dakika süren soygunda soyguncular kasadaki paraları da alarak olay yerinden kaçtı.

BİRLİKTE PLANLADIK

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis soygun sırasında kasada duran Muhlis K.'nın rahat hareketlerinden ve soyguncuların masa üstünde duran Muhlis K.'nın telefonunu almamasından şüphelendi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen Muhlis K., "Dükkan sahibi Fatih Karaman'a borcum vardı, soygunu dükkanın eski çalışanı arkadaşım Bayram A.'ile planladık" diyerek suçunu itiraf etti.

"ARKADAŞINA BİLE GÜVENMEMEK GEREKİYORMUŞ"

Dükkan sahibi Fatih Karaman, "Güvenlik kameralarında görülüyor. Soygunu planlayan Muhlis K.'nın telefonu masanın üstünde durduğu halde onun telefonu gasp edilmiyor. Muhlis K. suçunu polise itiraf etti. Bu gasp olayı beni aydınlattı. Demek ki arkadaşına güvenmemek gerekiyormuş. Güvendiğim arkadaşlarım benim işyerimi programlı şekilde gasp ettiler. Bu acı bir şey. Yemeğimizi bile beraber yediğimiz halde demek ki benim işyerimi soymayı planlıyorlarmış" diye konuştu.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Muhlis K., soygunu planladığı iki kişiyle birlikte gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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