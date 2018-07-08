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Şişli'de geniş çaplı operasyon

Kuştepe'de önceden belirlenen 6 adreste genel asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA | 08.07.2018 - 23:01..
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Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kuştepe'de önceden belirlenen 6 adreste genel asayiş denetimleri yapıldı. Denetimlere, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Şişli'de geniş çaplı operasyon

Denetimlere, havadan polis helikopteri de destek verdi.  Asayiş denetimleri kapsamında Alev sokakta bulunan evlere giren polis ekipleri her yeri didik didik aradı. Aramalara  “İra" isimli narkotik köpeği de katıldı.

Şişli'de geniş çaplı operasyon

Yapılan aramalarda bir evin mutfak kısmında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalar devam ediyor.

Şişli'de geniş çaplı operasyon

Şişli'de geniş çaplı operasyon

Şişli'de geniş çaplı operasyon

Şişli'de geniş çaplı operasyon

Şişli'de geniş çaplı operasyon

Şişli'de geniş çaplı operasyon

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