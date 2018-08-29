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Şişli'de taksiye çarpan yaya yaralandı

Şişli Pangaltı’da belediye otobüsünden inerek yolun karşısına geçmek isteyen kadın, seyir halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek başından ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

İHA | 29.08.2018 - 12:21..
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Geçtiğimiz pazar günü saat 09.25 sıralarında Şişli Pangaltı’da iş yerine gitmek üzere evinden çıkan Nuran Dondoğlu, belediye otobüsüne bindi. Bir süre sonra cadde üzerindeki durakta inen kadın, otobüsün önünden geçerek yolun karşısına geçmek istedi.

Şişli'de taksiye çarpan yaya yaralandı

TAKSİYE ÇARPTI, SAVRULDU

Çevresine dikkat etmeden hızlı adımlarla yürüyen kadın, otobüsü geçerek ilerleyen Yavuz Akyol yönetimindeki 34 TFT 40 plakalı ticari taksiye çarptı. Taksi sürücüsü kadını son anda fark ederek soldaki kaldırıma çıkarak durdu.

Ancak yaya kadın, taksinin sol tarafından çarparak yere savruldu. Çarpma sonucu başını yere vuran kadın ağır yaralanırken elindeki plastik kovalar da yere saçıldı.

Şişli'de taksiye çarpan yaya yaralandı VİDEO

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