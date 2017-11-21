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Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

21.11.2017 - 09:14
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İstanbul'da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybettiği otomobil park halindeki kamyona arkadan çarptı. Direksiyonda sıkışan sürücüye ilk müdahale sıkıştığı yerde yapıldı.

Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Kaza sabah saat 06.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi. 34 NT 9866 plakalı otomobil, Kasımpaşa istikametine doğru seyir halindeyken Piyalepaşa Bulvarı'nda sürücüsünün hakimiyetinden çıktı.

Kontrolden çıkan araç park halindeki 34 NL 2660 plakalı kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

DİREKSİYONDA SIKIŞTI

Kimliği belirlenemeyen ve direksiyonda sıkışan sürücü 112 Acil Yardım ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Araçta bulunan Fırat Doğan, Murat Parlatır ve araç sürücüsü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

Şişli'de trafik kazası: 1'i ağır 3 yaralı

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