Şişli'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gülbahar Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine fiziki ve teknik takibin ardından 3 Kasım günü operasyon düzenledi.
UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ
Baskın sırasında evde bulunan Nijerya uyruklu U.C.E. (32),E.U.A. (34), N.S.M. (28), A.P.A. (32), L.T.E. (25), R.O.I. (21), M.T.P. (29), O.V. (28) ve G.O. (26), pencereden kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Evde yapılan aramalarda bin 114 gram skunk isimli uyuşturucu madde, 18 gram kokain, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde üretiminden üretildiği değerlendirilen 302 dolar, 50 euro, 435 TL para ele geçirildi. Aynı gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T.P. tutuklanırken, diğer zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.